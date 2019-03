Michele Hunziker 'avvistata' in Rai

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Michelle Hunziker in mattinata è stata nella sede Rai di Viale Mazzini. La showgirl è arrivata poco prima delle 11, distesa e sorridente, insieme a un paio di persone del suo entourage, compresa l'agente Graziella Lopedota.

Bocche cucite sul motivo dell'incursione, ma è difficile non pensare alla possibilità di contatti o progetti con Rai1. Dopo aver condotto il Festival di Sanremo 2018 con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, Hunziker è tornata quest'anno all'Ariston per una serata, protagonista dello show con Claudio Bisio su una cover della Lega dell'amore di Elio e le Storie Tese.