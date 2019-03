Iran,Zarif non fu informato visita Assad

(ANSA) - TEHERAN, 5 MAR - "Il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, non era stato informato della visita a Teheran, la scorsa settimana, del presidente siriano Bashar al Assad e questa è la ragione per la quale aveva presentato le sue dimissioni". Lo ha confermato ufficialmente il portavoce del ministero degli Esteri Bahram Ghasemi, citato dall'Irna. Zarif, che era stato duramente criticato dagli ultra-conservatori per la sua politica estera moderata, si era dimesso il 25 febbraio dopo essere venuto a conoscenza, alla fine della missione, del viaggio di Assad in Iran.

Il presidente Hassan Rohani si è schierato dalla parte di Zarif respingendo le dimissioni. In seguito il capo della diplomazia iraniana ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni con il fatto che solo il ministero degli Esteri ha la responsabilità della politica estera del Paese.