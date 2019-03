Captain Marvel, eroismo al femminile

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - La frase tormentone di 'Captain Marvel', riscatto femminile della Cinematic Universe, è paradossalmente quella detta da un uomo, il mentore dell'eroina, il colonnello Yon-Rogg (Jude Law). È lui che, allenandola al combattimento, le indica uno degli archetipi delle arti marziali: "Non mettere mai passione nei colpi, ma solo la tecnica". Insomma mai perdere il controllo. Solo una breve interferenza maschile prima che la bella eroina 'della porta accanto', interpretata dall'attrice premio Oscar Brie Larson, diventi di fatto il più potente supereroe della Marvel di sempre, una donna capace di fermare nello spazio razzi continentali con la forza delle sole braccia. Il film, nelle sale dal 6 marzo con The Walt Disney Company Italia, è di fatto il 21/o della Marvel Cinematic Universe.

Diretto per la prima volta da una donna, Anna Boden (affiancata dal marito Ryan Fleck), è l'ultimo lungometraggio della Casa delle Idee prima dell'uscita di 'Avengers: Endgame', film che chiuderà la Fase Tre del franchise.