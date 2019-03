Amore e altri rimedi per coppie in crisi

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Il confronto acceso tra Sofia e Stefano, che per combattere la noia sono alle prese con la complessa libertà del poliamore. Oppure le difficoltà di Alexia e Daniele, che nel ménage quotidiano faticano a trovare un equilibrio, tra la voglia di autonomia di lei e le attenzioni un po' soffocanti di lui. E poi tanti altri, con una storia d'amore in panne perché la passione si affievolisce, la famiglia ostacola la carriera o il partner non sente il desiderio di genitorialità. E' un concentrato delle emozioni che vivono le coppie in crisi "Amore e altri rimedi", il nuovo format originale di Fox Networks Group Italy che andrà in onda in prima visione assoluta su FoxLife (Sky 114) da lunedì 11 marzo alle 21.55. A metà tra la terapia d'urto e l'esperimento sociale, questa produzione, realizzata da Nonpanic Banijay, avrà come narratrice d'eccezione Claudia Gerini: sarà un'osservatrice privilegiata per raccontare al pubblico come una 'compagna di divano' le storie di ben 16 coppie con problemi di cuore.