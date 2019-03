Papa apre nel 2020 archivi Pio XII

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Ho deciso che l'apertura degli Archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020", a un anno di distanza gli 80 anni dell'elezione di Eugenio Pacelli. Così il Papa nell'udienza all'Archivio Segreto Vaticano il cui "costante e non lieve impegno", "mi permette oggi di annunciare la mia decisione" relativa al pontificato di Pio XII, sino alla sua morte, avvenuta il 9 ottobre 1958.

"Assumo questa decisione con animo sereno e fiducioso, sicuro che la seria e obiettiva ricerca storica saprà valutare nella sua giusta luce, con appropriata critica, momenti di esaltazione di quel Pontefice e, senza dubbio anche momenti di gravi difficoltà, di tormentate decisioni, di umana e cristiana prudenza, che a taluni poterono apparire reticenza, e che invece furono tentativi, umanamente anche molto combattuti, per tenere accesa, nei periodi di più fitto buio e di crudeltà, la fiammella delle iniziative umanitarie, della nascosta ma attiva diplomazia, della speranza in possibili buone aperture dei cuori".