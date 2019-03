Libri Come, in 10 anni 325 mila persone

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Dieci anni che anno visto la presenza di oltre 325 mila persone e di più di 1000 scrittori: 'Libri Come 2019' festeggia un'edizione speciale, quella del decennale, e la dedica alla 'Libertà', dal 14 al 17 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"Dieci anni sono gran parte dei 17 anni di vita della Fondazione Musica per Roma che è molto giovane. Il decennale di Libri Come è dedicato a un tema importante che arriva alla vigilia delle elezioni del nuovo Parlamento Europeo. La libertà è uno dei criteri fondanti del nostro spazio come europei. Libri Come varca i confini nazionali. Dobbiamo custodire tutto questo per tanti decenni ancora" ha sottolineato alla presentazione il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina".

Emozionato del compleanno anche Josè R. Dosal, ad della Fondazione Musica per Roma che sottolinea come "la parola Libertà sia in questo momento cruciale per tutto il mondo.

'Libri Come' è un evento che vive. Lo sosteniamo senza confini, in piena libertà".