Primarie Pd: code ai seggi a Roma

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Roma e il Lazio rispondono bene, almeno fino adesso, alla chiamata ai gazebo per le Primarie del Pd.

"Abbiamo file ai seggi ovunque, non solo a Roma. Chiediamo un po' di pazienza... Si dice che chi parte bene..." ha twittato questa mattina il segretario regionale Bruno Astorre, e notizie e fotografie che arrivano dal partito e dai social sembrano dargli ragione. Nella Capitale forte affluenza è stata registrata nelle zone più centrali della città, da piazza Mazzini (dove ha votato Nicola Zingaretti), a Piazza del Popolo (dove Carlo Calenda ha fatto da scrutatore), a via Ottaviano.

Anche al circolo Arci di via Goito, nei pressi della stazione Termini (non certo una zona residenziale) già da questa mattina in parecchi si sono recati al seggio a cui ha votato Paolo Gentiloni. Fila anche a via dei Cappellari, nella sezione Centro storico. Anche in zone meno centrali e periferiche si sono registrate file: dalla storica enclave di sinistra della Garbatella a Tor Marancia e a Val Melaina Tufello.