Trump: Cohen bugiardo, Russiagate falso

(ANSA) - NEW YORK, 1 MAR - Michael Cohen è un "bugiardo" e le indagini sul Russiagate sono un falso, una "caccia alla streghe". L'audizione è stata una esibizione di disonestà. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox, durante la quale definisce "un buon rapporto" quello con il leader nordcoreano Kim, spiegando però che "non era il momento giusto" per firmare un accordo.