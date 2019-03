Primarie Pd, Martina:convinto di vincere

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Sono convinto che domenica si vince", risponde Maurizio Martina a chi gli chiede se al dibattito tv con gli altri candidati alla segreteria Pd non sia stato poco aggressivo, dovendo recuperare parecchi punti da Nicola Zingaretti. "Litigi, dissidi...non mi interessa un Pd con la testa rivolta al passato - afferma il deputato dem -. Sono probabilmente l'unico candidato che al di là della polarizzazione che spesso ci caratterizza riesce a costruire un percorso condiviso", sul tema dell'unità del Pd che ha caratterizzato la campagna di Martina. Che sull'appello al voto del fondatore del partito Walter Veltroni dice: "Tutti gli appelli che chiamano alla mobilitazione gli elettori del Pd sono importanti per noi in queste ore. Serve davvero un passo in avanti per tutti, dobbiamo costruire l'alternativa nel Paese a partire da un nuovo Partito democratico che la smetta di litigare, che la smetta di dividersi in nome di vecchie appartenenze e costruisca una nuova appartenenza dei democratici".