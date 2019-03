Pd: oltre 7mila seggi e 35mila volontari

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Oltre 7 mila seggi (150 all'estero, in tutti in continenti), aperti domenica dalle 8 alle 8: sono le primarie per eleggere il segretario del Pd, che potranno avvalersi di 35 mila volontari, secondo dati forniti dal Nazareno. Si eleggeranno anche i mille componenti dell'Assemblea nazionale, che si riunirà il 17 marzo per ratificare i risultati dei gazebo e, nel caso nessun candidato superi il 50%, scegliere il leader. "La macchina organizzativa sta dimostrando una tenuta straordinaria", dichiara Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso, "un grazie a nome di tutto il Pd a quanti hanno deciso di impegnarsi e che in queste ore stanno completando tutte le procedure e gli adempimenti congressuali per consentire che domenica sia una grande giornata di partecipazione e di democrazia".

Anche stavolta seggi speciali in ospedali, case di cura e di riposo. Per trovare il proprio seggio e per altre informazioni sulle primarie è possibile consultare il sito https://www.pdprimarie2019.it.