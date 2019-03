Hit parade, Mahmood conquista la vetta

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Settimana dopo settimana, non si ferma il successo di Mahmood. Dopo la vittoria a sorpresa al festival di Sanremo con Soldi, dopo il primo posto in radio e tra i singoli più venduti anche di questa settimana, il giovane cantautore si impone anche tra gli album (Fimi/Gfk), con Gioventù Bruciata, suo primo disco ufficiale. Ma tutto il podio della classifica fa riferimento al podio del festival. Al secondo posto i tre ragazzi de Il Volo con Musica (terzi a Sanremo), seguiti da Ultimo (secondo, con polemica) con Peter Pan che occupa anche la 7/a posizione con Pianeti. New entry al 4/o posto con Distance Over time della band progressive metal dei Dream Theatre, davanti alla colonna sonora di A Star is Born, che dopo l'Oscar a Lady Gaga per la Miglior canzone rientra in top ten. Salmo con Playlist è sesto, mentre i Queen, spinti dal biopic su Freddie Mercury, sono ottavi con Platinum Collection e decimi con la colonna sonora originale di Bohemian Rhapsody (1/o tra i vinili). Nono Irama con Giovani per sempre.