Saccomanni,ricatti Germania? Figuriamoci

(ANSA) - VERSAILLES (FRANCIA), 28 FEB - "Il ministro ha ritrattato. Io ho fatto una deposizione alla commissione d'inchiesta sul bail-in": così, l'ex ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ha risposto a margine del forum franco-italiano a Versailles a una domanda sulle dichiarazioni dell'attuale ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ieri in audizione al Senato ha detto che Saccomanni sulle regole del bail in è stato ricattato dalla Germania. Alla domanda se si fosse sentito ricattato Saccomanni ha risposto: "Ma figuriamoci". In ogni caso Saccomanni, sempre riferendosi al meccanismo del bail in prosegue: "tutto puo' essere rivisto e modificato, ma il consenso internazionale, al livello globale, su questi principi iniziò nel 2011, quindi quando io facevo altre cose. E' un consenso che si è attuato nelle regole accettate prima di tutto al livello globale e poi recepite al livello europeo".