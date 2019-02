Prezzi: l'inflazione accelera a 1,1%

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il tasso di inflazione risale a febbraio. I dati provvisori dell'Istat mostrano un aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,1% su base annua (dallo 0,9% di gennaio) e una crescita su base mensile dello 0,2%.

Continuano così oscillazioni dell'inflazione dovute alle componenti più volatili, come l'energia e quali alimentari freschi, al netto dei quali l'inflazione di fondo è stabile a +0,5%. A febbraio sono i prezzi dei beni alimentari non lavorati "a spiegare in buona parte l'accelerazione", spiega l'Istat. I rincari dei prezzi del carrello della spesa triplicano a febbraio, con aumenti che passano dallo 0,6% di gennaio al 2,1%.

A pesare sono soprattutto i vegetali freschi, che costano il 18,5% in più rispetto allo scorso anno, in un mese segnato dal maltempo.