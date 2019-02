Juve: utile semestre 7,5 mln

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Utile a 7,5 milioni, +13,6% nei ricavi e una crescita dell'indebitamento finanziario netto del 24,1%.

Il bilancio semestrale della Juventus, approvato oggi dal cda, evidenza nel risultato del periodo una variazione negativa di 35,8 milioni, rispetto ai 43,3 mln di utile al 31 dicembre 2017, che si spiega principalmente con i maggiori costi (38,2 milioni) per i tesserati e i minori proventi dalla gestione diritti dei calciatori (17,9 mln). Nella crescita dell'indebitamento finanziario, passato da 309,8 milioni a fine dell'esercizio precedete ai 384,3 del dato semestrale hanno contribuito per 74,5 milioni gli esborsi per l'acquisto di Ronaldo e le altre operazioni di mercato. I ricavi totali hanno segnato una crescita, rispetto al primo semestre 2017/2018, di 39,6 milioni, passando da 290,6 a 330,2. L'esercizio 2018/2019 è previsto in perdita, ma l'entità del rosso è strettamente legata all'andamento della Champions.