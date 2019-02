Cucchi: C.Conti, ipotesi danno Giustizia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Sulla vicenda di Stefano Cucchi "c'è un fascicolo aperto ma per muoversi su un eventuale danno di immagine la norma prevede il passaggio in giudicato della sentenza". Lo afferma Massimiliano Minerva, consigliere della Corte dei Conti del Lazio, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il consigliere precisa che alla luce dell'ultimo processo "stanno venendo fuori reati diversi come il falso o il cosiddetto depistaggio che potrebbero essere reati contro l'amministrazione della giustizia".