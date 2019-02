Real travolto,Barca in finale Copa y Rey

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Tre 'morsi' di Luis Suarez spazzano via il Real Madrid e assicurano al Barcellona la quinta finale di fila in Coppa del Re (tra l'altro, ha vinto tutte le quattro precedenti) e mettere nell'angolo la squadra di Santiago Solari che in patria quest'anno proprio non riesce a carburare. Nel ritorno al 'Bernabeu' tra le due regine di Spagna, il Barcellona ribalta l'1-1 del 6 febbraio al 'Camp Nou', stravince 3-0, grazie alla doppietta del 'pistolero' (la seconda su rigore con un irriverente 'cucchiaio', dopo aver provocato anche l'autogol di Varane) e accede così alla finale del 25 maggio dove incontrerà la vincente di Valencia-Betis (2-2 l'andata a Siviglia) che si sfideranno domani sera al 'Mestalla'.