Omicidio a Rozzano: forse una trappola

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Il 63enne ucciso dal suocero due giorni fa a colpi di pistola, e che era indagato per presunti abusi sulla nipotina, potrebbe essere stato 'attirato' da Napoli, dove si era trasferito quando era emersa in famiglia la vicenda delle presunte violenze, a Rozzano (Milano), dove era ospite negli ultimi giorni di uno dei figli. Da quanto si è saputo, inquirenti e investigatori stanno indagando anche su altri soggetti del 'clan familiare' nell'ambito della vendetta, e non solo sul padre della piccola, fermato con un complice.