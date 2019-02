Morricone, solo 5% film mie aspirazioni

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "I film nei quali sono riuscito ad applicare la musica delle mie aspirazioni rappresentano, pressappoco, appena il 5 per cento dei film che ho fatto": così Ennio Morricone si racconta a studenti e professori di Brera nella lectio magistralis in occasione del conferimento del diploma honoris causa in maestro di arti visive.

Quando frequentava la scuola di composizione "non immaginavo - racconta il novantenne compositore - che sarei giunto a comporre musica per il cinema. Avevo allora, e ho ancora oggi, altre aspirazioni. Non che io disprezzi ciò che ho fatto e faccio per il cinema, ma non è certamente la soddisfazione spirituale che ritengo sia stata appagata, almeno in parte". Per alcuni film "d'arte e d'autore", però, "ho scritto musica che non esiterei a presentare dinanzi a un pubblico più esigente di quello cinematografico, in una sala di concerto". E ora? "Entrare in contatto con i ricordi serve anche ad andare avanti... chissà quanto - conclude commosso il Maestro - ancora può succedere".