Brasile: 13% di omicidi in meno nel 2018

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il Brasile ha registrato una riduzione di circa il 13% del numero di morti violente nel 2018 rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da una ricerca del portale G1 basata sui dati ufficiali provenienti da 26 Stati e dal Distretto Federale del Brasile. Sono 51.589 gli omicidi segnalati lo scorso anno, a fronte di 59.128 nel 2017 (-12,75%).

L'indagine rivela che nel 2018 c'è stata una riduzione di 7.539 vittime in un anno: il tasso di mortalità per 100 mila abitanti nel Paese è sceso da 28,5 vittime a 24,7. Solo tre stati (Amapá, Roraima e Tocantins) ha avuto un aumento del numero di morti violente, mentre sei Stati hanno registrato una riduzione di oltre il 20%. In particolare, Pernambuco ha avuto la più grande riduzione nel Paese: il 23%.

L'indagine fa parte del Monitoraggio della Violenza, iniziativa di G1 con il Centro di studi sulla violenza dell'Università di San Paolo e il Forum brasiliano sulla sicurezza pubblica. La ricerca include le vittime di omicidi e rapine.