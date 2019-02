Petrolio: in netto calo a 55,17 dollari

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza ad aprile passano di mano a 55,17 dollari al barile, contro i 55,47 di ieri sera. Scende anche il Brent che perde 15 centesimi a 64,61 dollari al barile.