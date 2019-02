Landini sostiene sciopero driver Amazon

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "Amazon non può apparire come innovazione se poi dietro c'è quello che vediamo, con le condizioni di lavoro che vengono decise da un algoritmo" . Lo ha detto il segretario generale dalla Cgil Maurizio Landini intervenendo davanti ad una manifestazione dei driver che consegnano i pacchi di Amazon. "Come consumatori - afferma - ci dobbiamo interrogare sulle condizioni di lavoro di coloro che fanno il servizio che abbiamo richiesto". "Non sono contro la tecnologia - ha aggiunto - ma penso che dovremmo impiegarla per garantire la sicurezza sul lavoro visto che oggi di lavoro si continua a morire". Il segretario generale Carmelo Barbagallo ha spiegato che tutta la Uil è al fianco dei driver in sciopero perché "non è accettabile che il sistema dell'impresa 4.0 si trasformi in una sorta di caporalato 4.0".