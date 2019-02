Garante privacy,Rousseau può avere bachi

(ANSA) - BRUXELLES, 26 FEB - "I pro e i contro" della piattaforma Rousseau "devono servire per fare un passo in avanti in chiave di democrazia elettronica" ma, al momento, è "un sistema online che può avere bachi e peraltro maneggia poche migliaia di persone". Lo dice il Garante Ue per la privacy Giovanni Buttarelli a proposito del sistema per le votazioni online e le attività politiche del M5S.