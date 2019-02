Cotta-Alighiero, 'noi' da 70 anni

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La prima volta che si videro era una sera d'autunno del 1949 a Milano. ''Aveva 17 anni ed era così intelligente come noi maschilisti all'epoca non pensavamo potesse mai essere una donna'', racconta lui. ''Qualche filarino lo avevo avuto - fa eco lei - Ma lui era proprio un uomo. Bello, con quel profumo sulla pelle...''.

Festeggiano 70 anni insieme, fuori e dentro la scena, passando per due matrimoni (nel '52 e nel 2012 per le nozze di diamante), due figli e una lunga lista di spettacoli, film e sceneggiati, Elena Cotta e Carlo Alighiero, una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. E mentre lei finisce le riprese de L'uomo senza gravità di Marco Bonfanti, ad attenderli c'è già una nuova commedia: Papà di Pierre Chesnot, con la regia e l'adattamento di Alighiero, al debutto al Manzoni di Roma, per un mese dal 28/2. ''Il nostro segreto? A lavorare in teatro insieme si recupera tutta la stanchezza che può nascere tra coniugi'', dice lui. ''Ormai - dice lei - io sono un po' lui e lui è un po' me''.