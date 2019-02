Arcivescovo indagato per copertura abusi

(ANSA) - SYDNEY (AUSTRALIA), 26 FEB - L'arcivescovo cattolico di Brisbane, Mark Coleridge, è sotto indagine per il suo trattamento di una donna che aveva offerto informazioni su abusi a minori entro la sua diocesi oltre un decennio fa. Coleridge ha appena partecipato all'incontro di quattro giorni in Vaticano sulla protezione dei minori, dove ha parlato in termini di condanna della risposta della Chiesa alle denunce di abusi sessuali a minori.

La denuncia contro il prelato riguarda un incontro nel 2006 con una donna di Canberra che aveva offerto informazioni su abusi sessuali a minori, entro quella che era allora la sua arcidiocesi di Canberra e Goulburn. Secondo la donna il prelato l'ha chiamata "una pettegola" e ha agito aggressivamente verso di lei. Asserzioni che Coleridge respinge fermamente. L'annuncio del viaggio di Coleridge in Vaticano ha indotto la donna, che ha detto ai media di non voler essere identificata, a scrivere all'arcivescovo il 20 dicembre scora, esortandolo a non andare.