Uccisi 2 uomini in agguati nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Giornata di sangue oggi nel Milanese: due uomini sono stati uccisi, nel giro in una decina di ore, a colpi di arma da fuoco. Il primo in un cantiere a Basiglio, di mattina presto, il secondo per strada a Rozzano, nel tardo pomeriggio. Al momento i delitti non sembrano collegati, anche se entrambi sono apparsi come delle esecuzioni, degli agguati in piena regola. Chi ha sparato voleva eliminare un 'bersaglio' preciso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, che per ora non escludono nessuna pista.

Il primo omicidio è avvenuto, verso le 7.30, all'interno di un'area cantiere in Cascina Vione, a Basiglio. La vittima, Giuseppe Giuliano, di 64 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di una pistola di piccolo calibro alla testa. Il secondo si è verificato alle 18: un uomo di 63 anni è stato ucciso in strada con diversi colpi di arma da fuoco, sembra cinque, a Rozzano, in viale Lazio, vicino a un supermercato della catena 'Il Gigante', in particolare in un parchetto.