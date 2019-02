Turchia, Cina rispetti uiguri

(ANSA) - ISTANBUL, 25 FEB - La Turchia riconosce "il diritto della Cina a combattere il terrorismo", ma la invita a distinguere "tra terroristi e persone innocenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu alla riunione del Consiglio dei diritti umani dell'Onu a Ginevra, in un nuovo appello rivolto a Pechino a rispettare la libertà di religione e l'identità culturale della minoranza turcofona e musulmana degli uiguri, che vive nella regione nordoccidentale cinese dello Xinjiang. Nelle scorse settimana, Ankara si era rivolta a Pechino con toni ancora duri sulla vicenda, definendola "una grande causa di vergogna per l'umanità". Secondo le denunce di diverse ong, centinaia di migliaia di uiguri sono stati imprigionati negli ultimi anni in campi di rieducazione cinesi.