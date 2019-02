Svp, ok allargamento giunta regionale

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Il parlamentino della Svp si è espresso a favore dell'allargamento della giunta regionale da 5 a 6 membri. La nomina di un ulteriore assessore si rende necessaria per garantire un vice presidente di lingua tedesca, come previsto dallo Statuto d'autonomia. La giunta regionale viene guidata la prima metà della legislatura dal governatore altoatesino Arno Kompatscher, con la tradizionale staffetta con il suo omologo trentino Maurizio Fugatti a metà mandato.

Il commissario altoatesino della Lega, Massimo Bessone, si riserva di valutare la situazione con il suo collega di partito Fugatti. "Sarebbe stato giusto - ha detto Bessone all'ANSA - mantenere una giunta da 5 componenti per rispettare l'interesse dei cittadini". In caso di allargamento - sostiene Bessone - "sarebbe però giusto, anche per dare rappresentanza femminile, chiamare in giunta anche Rita Mattei, che tra l'altro sarebbe a costo zero perché è già vice presidente del consiglio". Questo significherebbe quindi l'aumento a 7 assessori.