Pistola dirottatore aereo era giocattolo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - La pistola che aveva il giovane dirottatore del volo Dacca-Dubai della Biman Bangladesh Aurlines, con 148 persone a bordo, era in realtà un'arma giocattolo: lo ha detto oggi Kusum Dewan, il capo della polizia di Chittagong, la città dove è atterrato ieri l'aereo. Lo riporta la Bbc.

Come è noto, le forze speciali del Bangladesh hanno fatto irruzione nel velivolo ed hanno ucciso il dirottatore, che le autorità locali hanno identificato in Mohammad Palash Ahmed, un 25enne aspirante attore.