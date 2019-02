Tentato dirottamento aereo bengalese

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Una persona armata "ha tentato di dirottare" un aereo della compagnia bengalese Biman in volo da Dacca a Dubai, che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong, sempre in Bangladesh. Lo riportano vari siti internazionali, fra i quali l'emiratino Gulf News. Non è chiaro se vi siano vittime né se la minaccia delle armi sia ancora in corso. Il personale di sicurezza dell'aeroporto ha evacuato la gran parte dei passeggeri. Ma l'uomo armato che ha causato l'allarme non sembra sia ancora stato messo in condizione di non nuocere. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo a bordo dopo il decollo dalla capitale bengalese, ma i media parlano di quello che sembra essere un uomo armato di pistola. Secondo le fonti citate da Gulf News, potrebbe trattarsi di un balordo, o di una persona "depressa"