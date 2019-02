Dolce & Gabbana celebra l'eleganza

(ANSA) MILANO, 24 FEB - Ritorno all'eleganza, quella dell'alta sartoria, del fatto a mano. Dolce & Gabbana accende una lampadina sul mondo della moda femminile e la illumina guardando alla propria tradizione sartoriale, al valore del fatto a mano. L'ispirazione? Le dive di Cinecittà, le donne del Botticelli, le opere di Leonardo, Michelangelo e Piero della Francesca. La bellezza dell'arte italiana incontra la qualità della tradizione sartoriale. Perché in fondo il pensiero ricorda quello che scrisse Fedor Dostoevskij, "la bellezza salverà il mondo". Così nella collezione per l'autunno-inverno 2019/20 è tutto perfetto, cucito, tagliato e ricamato ad arte, dalle mani esperte delle sarte dell'azienda. L'idea è quella di "scoprire l'eleganza di oggi. Ci sono tutti tessuti nuovi, proporzioni nuove", spiega Stefano Gabbana. "Eleganza e fatto a mano" sono le parole d'ordine per il prossimo inverno. In fondo forse la cosa bella di vivere nell'era digitale, è tornare a fare le cose fatte a mano.