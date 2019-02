Venezuela, scontri a frontiera Brasile

(ANSA) - CARACAS, 23 FEB - Scontri fra le forze di sicurezza venezuelane e manifestanti che vogliono fare entrare gli aiuti umanitari dal Brasile sono in corso a Santa Elena de Uairen, nello stato di Bolivar, sul confine con la città brasiliana di Pacaraima.

L'avvocatessa ed attivista Maria Fernanda Higuera ha pubblicato su Twitter immagini di gruppi di manifestanti nella cittadina, scrivendo che "il popolo di Santa Elena de Uarein, sulla frontiera con il Brasile, ha perso la paura e scende in piazza per reclamare l'arrivo dell'assistenza umanitaria".

Altri residenti locali informano sui social che almeno una decina di persone sono rimaste ferite negli scontri con le forze dell'ordine, e corre voce che le autorità potrebbero imporre un coprifuoco nella città.