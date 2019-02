Sfilata candidati a Oscar a L.A. Italia

(ANSA)- LOS ANGELES, 23 FEB - Chiusura con i fuochi d'artificio per Los Angeles, Italia, il festival di Pascal Vicedomini che ogni anno, da quattordici anni a questa parte, porta l'Italia cinematografica nel cuore di Hollywood nella settimana che precede la cerimonia degli Oscar.

La serata ha visto la proiezione di due film potenti, 'Il primo re' di Matteo Rovere, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice e, in anteprima mondiale 'Lucania, terra di sangue e magia' di Gigi Roccati con Joe Capalbo e Angela Fontana. In mezzo si è svolta la cerimonia di chiusura del festival, con la sfilata di molti candidati agli Oscar che si terranno domani: Adam McKay, regista di 'Vice', uno dei titoli nella categoria Miglior film e lui stesso candidato fra i registi, Nick Vallelonga, candidato per la sceneggiatura di 'Green Book', altro film fra gli otto migliori; i candidati per le colonne sonore di 'Se la strada potesse parlare' (Nicholas Britell) e BlacKkKlansman (Terence Blanchard), Marc Shaiman e Scott Wittman.