Guaidò, 'chi blocca aiuti è traditore'

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Chi impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari è un disertore che tradisce il nostro popolo. Chi ci sostiene per salvare le vite dei venezuelani è un vero patriota". Lo ha dichiarato su Twitter Juan Guaidò, presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'esecutivo, rivolgendosi ai militari in qualità di "comandante in capo delle forze armate". Guaidò ha aggiunto di non considerare invece come traditori i militari che disertano per attraversare i confini nazionali, come hanno fatto oggi quattro di loro alla frontiera con la Colombia.