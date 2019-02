Ferragamo, il lusso per più generazioni

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Generation, ovvero la famiglia come simbolo della continuità culturale tra generazioni differenti.

Con il concetto di inclusività come comune denominatore. Questi gli elementi fondanti di Salvatore Ferragamo, oggi in passerella con la collezione uomo e donna per l'autunno-inverno 2019/20, che con forza e determinazione guarda al proprio archivio storico proiettandolo nel futuro. I creativi Paul Andrew e Guillame Meilland esplorano il concetto di inclusione, pensando ad una nuova idea di lusso dai contorni sfumati, adattabile a più generazioni. Presente oggi allo show anche il ministro Alberto Bonisoli. "La moda è uno dei settori principali del nostro paese - ha detto - Noi come governo dobbiamo dargli la giusta attenzione. E' la ragione per cui sono alla settimana della moda. Stiamo lavorando per dare maggiore forza al tavolo della moda, per dare spazio anche a realtà di nicchia ma estremamente importanti".