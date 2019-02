Arriva Blue Jeans, fenomeno crossover

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - Fenomeno della letteratura crossover, Blue Jeans, nome d'arte di Francisco de Paula Fernandez Gonzalez, è partito dai social per conquistare l'attenzione dei grandi editori ed è diventato uno scrittore bestseller, con oltre 1,2 milioni di copie vendute e 300 mila followers. E' anche uno dei pochi autori spagnoli ad aver raggiunto più di 100 trending topics mondiali e nazionali. Considerato il Federico Moccia spagnolo, in Italia si fa conoscere con il suo undicesimo libro, 'La ragazza invisibile' - primo titolo di una nuova trilogia che segna il suo esordio nella suspence, senza più cuoricini in copertina - in arrivo nelle nostre librerie il 26 febbraio per DeAPlaneta, nella traduzione di Sara Cavarero. "La struttura è quella del giallo classico. La protagonista, Julia è una grande fan di Agatha Christie, come me. Ci sono delle cose che ricordano la mia ragazza Ester che ho conosciuto con un suo messaggio su messanger" racconta all'ANSA Blue Jeans seduto nella cioccolateria San Gines di Madrid.