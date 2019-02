Addio a Stanley Donen, re del musical

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - Addio al re dei musical.

All'eta' di 94 anni si e' spento Stanley Donen, il regista che tra i suoi capolavori ha diretto l'iconico "Singing in the Rain". Lo rende noto il Chicago Tribune citando uno dei figli.

Con Donen se ne va uno degli ultimi direttori artistici dell'epoca d'oro di Hollywood. Nel 1998 aveva ricevuto l'Oscar alla carriera e nel 2004 anche il Leone d'oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia, premio che gli fu consegnato da Sophia Loren. Nato a Columbia nel South Carolina il 13 aprile del 1924, Donen aveva cominciato come ballerino debuttando a Brodway. Cantando sotto la pioggia, girato nel 1952 e diretto con Gene KellY, è il suo secondo film dopo Un giorno a New York, che è del 1949. Poi ne sono arrivati tantissimi altri, dai musical celeberrimi come Sette spose per sette fratelli (1954) alle commedie. Il suo ultimo film è stato Quel giorno a Rio (1984).