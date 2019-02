Venezuela, migliaia a concerto di Cucuta

(ANSA) - BOGOTA', 22 FEB - Migliaia di persone stanno assistendo al concerto 'Venezuela Aid Live', organizzato dal magnate britannico Richard Branson a Cucuta, sulla frontiera fra Colombia e Venezuela per sollecitare l'apertura delle frontiere agli aiuti internazionali. "Costruiremo ponti di speranza per il Venezuela", ha sottolineato Branson nella conferenza stampa che ha preceduto lo show, aperto dalla cantante venezuelana Reymar Amoroso, emigrata in Perù. Le autorità venezuelane hanno bloccato l'accesso a YouTube, Bing e Google dall'inizio del concerto, secondo quanto denunciato su Twitter da NetBlocks, associazione indipendente che controlla i collegamenti globali a Internet, precisando che il blocco è ancora attivo mentre il concerto è in corso. La star mondiale della musica pop Shakira ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa del concerto invitando con in un video su Twitter a fare donazioni per sostenere "il popolo venezuelano in uno dei momenti più critici della sua storia".