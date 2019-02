Renzi, non molliamo, non siamo finiti

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - "Di fronte alle difficoltà tutti ci dicono che siamo finiti, ma noi siamo quelli che restano e che non mollano mai". Matteo Renzi ha ripreso con queste parole, al Lingotto di Torino, il tour per la presentazione del suo libro, che aveva interrotto per l'arresto dei genitori. L'ex premier è stato accolto dalla standing ovation di una Sala Gialla gremita.

Tra i primi ringraziamenti quello a Sergio Chiamparino: "In bocca al lupo per la campagna che nei prossimi mesi lo vedrà contrapporsi ai cialtroni nazionali".