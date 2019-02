Hit parade, in cima Ultimo e Irama

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - La classifica degli album più venduti di questa settimana, secondo i dati Fimi/Gfk, beneficia ancora dell'effetto traino del Festival di Sanremo. Infatti, in vetta alla hit parade troviamo Ultimo con il suo Peter Pan, da 54 settimane nella hit, che risalendo dal quarto gradino spodesta dal primo posto Irama con Giovani per sempre.

In terza posizione una new entry, la ventenne romana ex di Amici, Federica Carta con l'album Popcorn, uscito il 15 febbraio, dopo la sua partecipazione a Sanremo con Shade.

Risale dal settimo al quarto gradino Salmo con Playlist, seguito da Fedez con Paranoia Airlines, che scivola di due posizioni fermandosi al quinto posto. Con Gioventù bruciata Mahmood chiude la top ten degli album più venduti e con Soldi, il brano con cui ha vinto Sanremo rimane per la seconda settimana il più scaricato per i singoli, seguito da Ultimo con I tuoi particolari, da Irama con La ragazza con il cuore di latta.

Per i vinili, Bohemian Rhapsody dei Queen resta al primo posto.