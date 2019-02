Gaza: medici, morto palestinese 15enne

(ANSA) - TEL AVIV, 22 FEB - E' morto il ragazzo palestinese di 15 anni (e non 12 come riferito in un primo momento) ferito durante gli scontri con l'esercito israeliano nel corso della manifestazione della Marcia del Ritorno lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. Lo ha annunciato il ministero della sanità della Striscia spiegando che Yousef Saied Hussein Eldaia è morto in ospedale per le ferite riportate al petto ad est di Gaza City. Secondo l'agenzia Wafa, i feriti durante la manifestazione sono saliti a 41.