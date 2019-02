Formigoni: M5s, pugno duro a corruzione

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Grazie al Movimento 5 Stelle questo governo ha dichiarato guerra alla corruzione. Guerra a un cancro che prosciuga l'Italia da decenni, perpetrato da una politica corrotta, da clientele, amici di amici, appalti e favori. Da oggi in Italia c'è un Governo che usa il pugno duro, durissimo".

Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni per il quale "Formigoni è solo il primo di tanti che verranno colpiti dalla legge SpazzaCorrotti voluta dal M5S.

Niente più favori per i colletti bianchi e la politica, se sei un corrotto o un corruttore finisci dritto in carcere e ci rimani. Punto. Altro che servizi sociali come avvenuto per qualcuno in un recente passato...".