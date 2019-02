De Sica, "Mi racconto a teatro''

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Tanta grande musica, con brani di Cole Porter, Giovanni D'Anzi, Lelio Luttazzi e, in un dialogo con Pino Strabioli, un viaggio tra ricordi e straordinari aneddoti di famiglia che hanno fra i protagonisti Roberto Rossellini, Montogomery Clift, Charlie Chaplin, Wanda Osiris.

Sono i percorsi di 'Christian racconta Christian de Sica, il nuovo show con cui l'attore debutta il 30 marzo in Sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica di Roma per poi andare in tour. "Più che uno spettacolo sarà una festa tra amici. Tanto che non entro dal palcoscenico ma dalla platea. La prima cosa che faccio è salutare tutto il pubblico - spiega Christian De Sica -. Una delle cose che mi meraviglia ancora alla mia età è che sono seguito da ragazzi e ragazzini, più giovani dei miei figli. E' una frustata di vitalità incredibile''. Dopo il tour teatrale (con tappe a Bologna, Assisi, Milano, Torino, Bari, Ancona, Frosinone, Venezia) l'attore tornerà al cinema con 'S.O.S Fantasmi a Napoli', diretto dal figlio Brando.