Mastandrea e Giallini, l'ultimo addio

(ANSA) ROMA 21 FEB - Tra ironia e dramma arriva con 'Domani è un altro giorno' di Simone Spada, in sala con Medusa dal 28 febbraio in 400 copie, l'ultimo addio tra Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea). La collaudata coppia di attori romani si misura questa volta nel remake di un film spagnolo dai toni drammatici, 'Truman' di Cesc Gay. Tommaso, che vive da tempo in Canada dove insegna robotica, ha solo quattro giorni per dare l'ultimo saluto all'amico Giuliano, disincantato attore, malato incurabile, che ha deciso di farla finita con le cure. Quando Tommaso arriva a Roma bastano poche battute e i due rientrano in perfetta sintonia. Da qui quattro giornate in cui tutto si gioca sulla differenza di carattere: Giuliano esuberante e pieno della vita che sta per perdere, Tommaso più sornione e responsabile. Giuliano ha un figlio da salutare, qualche amante da tranquillizzare e Paola, affettuosa sorella da gestire. E soprattutto un cane, Pato, che per lui è quasi un figlio al quale dovrà trovare una sistemazione.