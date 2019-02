Da Francia 6 imbarcazioni a Marina Libia

(ANSA) - PARIGI, 21 FEB - La Francia del presidente Emmanuel Macron acquisterà e consegnerà alla Marina libica sei imbarcazioni per contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina: è quanto annunciato oggi dal ministero della Difesa di Parigi. L'impegno della Francia di fornire queste imbarcazioni veloci per aiutare la Libia a fronteggiare i flussi irregolari verso l'Italia e l'Europa venne espresso, il 17 febbraio scorso, in occasione di un incontro tra la ministra dell'Esercito, Florence Parly, e il premier libico Fayez al-Sarraj a margine della conferenza sulla sicurezza Monaco di Baviera. Parly, ha precisato oggi Yasmine-Eva Fares-Emery, ha "annunciato la cessione alla Libia di sei imbarcazioni che saranno consegnate dalla prossima primavera". Le imbarcazioni con scafo semi-rigido prodotte dal gruppo francese Sillinger verranno acquistate dallo Stato francese, che poi verranno consegnate al Paese nordafricano.