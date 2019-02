Arriva il quaderno delle Bambine Ribelli

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Le Bambine Ribelli diventano protagoniste. Arriva un libro speciale, che si può personalizzare fin dalla copertina con il proprio nome e dove si possono esprimere liberamente le proprie idee di libertà e di ribellione. E' 'Io sono una Bambina Ribelle - Il quaderno delle mie rivoluzioni' di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, con illustrazioni di Martina Paukova, Kate Prior e Camilla Rosa, che sarà in libreria il 26 febbraio per Mondadori Ragazzi nella traduzione di Marta Casini.

"Con questo quaderno vogliamo offrirti uno specchio per esplorare la tua identità senza paura. Possiamo raggiungere l'uguaglianza soltanto se smettiamo di privilegiare in maniera ossessiva le parti di noi accettate dalla società e ci concediamo il diritto di vederci come individui a tutto tondo" scrivono Cavallo e Favilli nella prefazione. Nel quaderno illustrato 100 attività per aiutare ad allenare il proprio spirito ribelle, dalla lettera a un'esponente politica al poema per i propri peli e le parti del corpo preferite.