Alice e Bianconiglio danzano con i Momix

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Alice, di bianco vestita e con i lunghi capelli biondi, forse l'unica capace di leggere il mondo anche sottosopra. Il Cappellaio Matto, che arriva danzando al buio, con le sole scarpe illuminate. E ancora un nugolo di conigli e, quasi ipnotico, lo Stregatto, che si trasforma fino a diventare drago. È un mondo che vola disegnando l'aria, ma anche inquietante, fatto di incubi e ossessioni, quello di Alice, ovvero la favola di Lewis Carroll ripensata e coreografata da Moses Pendleton, genio inventore della compagnia americana dei Momix, che ha scelto ancora l'Accademia Filarmonica Romana e il Teatro Olimpico di Roma per la prima mondiale della sua ultima creatura, in scena per il Festival Internazionale della Danza fino al 3/3 (poi Trieste dal 6-10/3, Cremona 16-17 e Torino 20-24). Protagonisti, sette ballerini-acrobati tra la rossa Regina di Diamanti, quadriglie di Aragoste e il Giardino dei fiori viventi, in una fusione di corpi, oggetti, costumi, luci, note. Ovvero il mondo del Bianconiglio secondo i Momix.