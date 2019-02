Juncker-May, discussione costruttiva

(ANSA) - BRUXELLES, 20 FEB - "La discussione è stata costruttiva", e la premier britannica Theresa May ed il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker "hanno sollecitato i negoziatori a continuare ad esplorare le opzioni" per una soluzione sulla Brexit. I due leader "rivedranno i progressi nei prossimi giorni", impegnati dai "tempi stretti e dall'importanza storica di mettere l'Ue e il Regno Unito sul cammino di un'unica e profonda partnership futura. Parleranno di nuovo prima di fine mese". Così in una dichiarazione congiunta.