Fb condannata per violazione copyright

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Per la prima volta in Italia, "Facebook è stata condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma". Lo annuncia Mediaset, che avviò la causa contro la piattaforma di social networking, "un contenzioso dal valore economico modesto ma cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che crea". Per Mediaset, si tratta di una "svolta nella giurisprudenza italiana a tutela del copyright". Questi, in sintesi, i fatti ricostruiti dall'azienda di Cologno Monzese. "Nel 2012, utenti anonimi aprono una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, 'Kilari'. Alcuni link della pagina conducevano da un lato a contenuti tutelati da diritto d'autore illecitamente caricati su Youtube, dall'altro a pesanti insulti e commenti denigratori indirizzati all'interprete della sigla della serie animata.