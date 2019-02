Ex manager Thyssen lascia il carcere

(ANSA) - TERNI, 20 FEB - Condannato definitivamente a sei anni e tre mesi di reclusione per l'incendio allo stabilimento ThyssenKrupp di Torino nel quale morirono sette operai, l'ex manager Marco Pucci ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali e ha potuto lasciare il carcere di Terni dove era detenuto dal maggio del 2016. Lo ha appreso l'ANSA da diverse fonti in città, dove risiede con la famiglia. L'incendio di Torino avvenne il 6 dicembre 2007.

La misura alternativa alla detenzione è stata disposta dal tribunale di sorveglianza già da qualche mese.

Pucci (all'epoca dei fatti di Torino responsabile commerciale dell'area marketing e successivamente per un periodo amministratore delegato dell'Ast di Terni) già nel giugno 2017 aveva ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno al carcere, come consulente in un'azienda del posto, con obbligo di rientro in cella alle 18.30. Ha anche chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.