Media inglesi, Sarri ha ore contate

(ANSA) - LONDRA, 19 FEB - Appare sempre più vicina la fine dell'avventura inglese di Maurizio Sarri: dopo il ko casalingo contro il Manchester United, costato l'eliminazione dalla Coppa d'Inghilterra l'esonero del tecnico italiano appare inevitabile, secondo l'unanimità della critica inglese. Anche i tifosi del Chelsea hanno definitivamente perso la pazienza con Sarri: se in occasione delle batoste in Premier League contro Bournemouth e Manchester City l'ex allenatore del Napoli era stato contestato e fischiato, nell'ultima uscita allo Stamford Bridge Sarri è stato irriso e sbeffeggiato, a conferma di un rapporto ormai compromesso. Tra le numerose accuse mosse al tecnico, al di là dei risultati al di sotto delle attese, la sua ostinazione ad un modulo di gioco che evidentemente non si adatta ai giocatori a disposizione.